Viktor ponovo isponižavao Minu: Priznao da nije s njom u vezi, takmičari ih urnišu! (VIDEO)

Novo poniženje!

Lepi Mića naredno pitanje na ''Igri istine'' postavio je Staniji Dobrojević o odnosu Viktora Gagića i Mine Vrbaški.

- Stanija, ko je od njih dvoje ispao folirant? Viktor ili Mina? - upitao je Mića.

- Veza je njihova toksična, meni je to boleština. Ja sam na Mininoj strani i razumem je, ali ja mislim da je on iskreniji jer ja nju poznajem od Zadruge 2. Mina je ista, ništa se nije promenila posle toliko godina. Dečko je mlad i ima 19 godina, ima odnos s devojkom s kojom je pre tri dana bio zajedno. Mislim da Mina mnogo manipuliše - rekla je Stanija.

- Meni je sve ovo čudno. Poniženje za Minu je da oni nisu u vezi - rekao je Dača.

- Mina, ti kao da ne možeš bez s*ksa. Dečko je opet rekao da niste u vezi - rekla je Boginja.



- Ja sam Mini rekao da ne mogu da joj pređem preko nekih stvari, ja sam najiskreniji. Ja sam polupan, ne znam šta da radim. Ja ne mogu da budem loš kad je ona dobra - rekao je Viktor.

- Da li je on tebe ostavio zato što si loša ili jer si ga lagala pet meseci? - upitao je Mića.

- Bori se sam sa sobom, imamo emociju Mićo - rekla je Mina.

Autor: N.P.