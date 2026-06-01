Sve ću proslediti nadležnim organima i pravnom timu! Anastasijin drug sprema obračun sa Borom Santanom, neće mu oprostiti nijednu ružnu reč!

Nije štedeo!

Belu kuću već danima tresu nemiri bivših partnera Anastasije Brčić i Bore Santane. Međutim, nedavno je Bora u sve uključio i Anastasijinog druga Ognjena koji životom brani svoju drugaricu, te mu je zapretio. Zbog toga se za portal Pink.rs oglasio Ognjen koji nije štedeo reči.

- Vidim Bora Santana me spomenuo u Eliti i isto tako mi zapretio. Ko mora da vređa porodicu da bi ispao jak već je izgubio.Psovanje mrtvih i porodice ne govori o meni, već o nečijem vaspitanju i nemoći. Sve izrečene uvrede i pretnje su sačuvane i biće prosleđene nadležnim organima i mom pravnom timu.Na mržnju i primitivizam neću odgovarati istom merom. On je u potpunosti se srozao na samo dno.

Otkrio šta misli o tome ako nekad ponovo dođe do pomirenja između njih dvoje.

- Ljudi mogu da se posvađaju i pomire milion puta, ali postoje reči posle kojih ništa više nije isto. Kada neko krene da vređa mrtve i porodicu, to više nije obična svađa nego pokazatelj koliko je daleko spreman da ide. Ja nisam neko ko zaboravlja takve stvari preko noći. Ja Anastasiju mogu da shvatim čak i ako se pomiri, ali videćemo evo.

Progovio o Borinom iznošenju prljavština o Anastasijinoj porodici.

- A šta da kažem, degradira jednu normalnu i finu porodicu. Mislim da to govori o njemu. Ja se ne bojim zaista nikoga! Sve ću da rešavam pravno. Spomenuo me je i to još u najgorem mogućem smislu. Trebao je da izađe pa da vidi šta sam rekao. I na Red-u sam objasnio da je moja izjava oko njega i Uroša izvučena iz konteksta, ali nema veze, videću kako će da reaguju advokat i policija, jer je to pretnja onako direktna bila. I moram ti reci da mi nije bilo svejedno.

