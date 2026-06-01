Tresu se zidovi Bele kuće! Terza dao svoj sud o Dačinoj podeli budžeta, Viktor ga izvređao kao nikad (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao podelu budžeta Dače Virijevića.

- Ovo je tvoja nemoć ako ne možeš da saslušaš ljude, ljudi su ti danas ćutali. Danas si hteo da napustiš sastanak kada je Kačavenda skakala, sada nećeš da je ućutkaš. Dača je govorio za sve ljude da smo blamovi i da imamo loše postupke, a nemoguće je da nemaš ti loše postupke. Ti si se družio s ljudima koji su te ovde vređali i porodicu, time si dokazao da ne poštuješ svoju porodicu. Ljudima je ovde spominjao prethodne sezone. Ti si taj koji je Asmina gurao u odnos s drugom ženom - rekao je Terza.

- Ja ne mogu da slušam ovo, ja gurao nekoga u odnos?! Ja mogu da poguram - skočio je Dačo.

- Nisi ti nas (Sofija i Terza) gurao, ali si bio potparol...Dača je neko ko ovde može da radi, dobro mu stoji to, ko je*e ove ljude koji mu dolaze kada ih ponizi. Bio je kod Bebice kuće, napolju se viđali, prvi je znao za Teodoru i Bebicu, ispao je Teodori prijatelj - rekao je Terza.

- On je jedna mala pi*kica, pokazao je podelom budžeta sujetu i komplekse. Pokazao je kakav je drugar Mini, ko je je*e kada mu preko toga prelazi. Milena Kačavenda dobila veliki budžet, nedelju dana pre ovoga je on za nju rekao sve i svašta - rekao je Viktor.

- Hoće da upali Staniju, nema toga, nema kadra preko Stanije - rekao je Dača.

- On čoveku govori sve i svašta, govori mu da je kvaran, pokazao je jedino poštovanje prema Mići, pa mu je doneo budžet. S tim kao da mi dolazimo po budžete, pokazao je da je si*ica - rekao je Gagić.

Autor: Nikola Žugić