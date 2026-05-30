NIKAD NE RECI NIKAD: Stanija otvorila o potencijalnom pomirenju sa Majom, Marinkovićeva dala svoj sud o njihovom odnosu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Prve sagovornice voditeljskog para Milene Kačavende i Dače Virijevića bile si Stanija Dobrojević i Maja Marinković.

Detaljnije pogledajte OVDE.

- Koje su to Majo konstradiktornosti u Stanijinim izlaganjima, koje si govorila da čuješ? -

- Meni stvarno više ne smeta, ali se ne bih nešto preterano ja raspravljala. Kada je naš odnos u pitanju, ima pravo da mi zameri sve što poželi. Nemam žar i potrebu da se nadovezujem, nešto veštački da se nadovezujem, to ne - kazala je Maja.

- Majo, kada se vratimo na početak i Stanijin ulazak, vas dve ste došle u situaciju da spustite loptu - rekao je Dača.

- Da. Nemam nameru da izazivam svađu, ako mene ona prva ne dira. Ona je rekla da je konstantno vređam, nemam nameru da to bude tako, nisam ja taj lik. Ne mogu sa istim žarom da se raspravljam i da spuštam loptu - kazala je Maja.

- Da li postoji mogućnost da se Maja i ti pomirite? - upitao je Dača.

- Nikad ne raci nikad, to je tako. Ja, kada sam se tiče pomirenja, nikad ne znam šta može da se desi. Što se tiče njenog odnosa sa Asminom, to je njena stvar. Ja sam napolju njega precrtala kad je bio sa Aneli u hotelu. Iskreno, mučno mi je da gledam Maju i Asmina, to je tako. Imala sam rasprave sa Majom, sve u svemu, zvuči isto svaka svađa - kazala je Stanija.

- Što se tiče reči koje je Stanija izgovorila, znam ja vrlo dobro šta je rekla Stanija za odnos moje mame i mene, neke stvari ne mogu da se promene i zaborave - kazala je Maja.

- Čuli smo da će Taki prebiti Asmina gde god da ga vidi, kako to komentarišeš? - upitala je Milena.

Autor: S.Z.