Zadruga

Ja sam Miličina drugarica... Aneli zakucala za sam kraj nominacija, dala svoj sud o pomirenju Sofije i Terze (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić za sam kraj nominacija dala je reč Aneli Ahmić, ovonedeljnom vođi, kako bi dala svoj sud.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih ja nešto komentarisala. Postavila sam ih da se uverim, jer je Terza tvrdio da više nikada ne bi bio sa Sofijom da ne bi povredio Milicu. Mislim da Milicu boli briga, i treba, nisi se držao onoga što si rekao, ima prava da ti se sveti, ima izgovor. Ja sam Miličina drugarica, mogla bi Milica da se čuje sa mojima i da ona dođe za Novu godinu. Eto, to je to, ako se volite i volite se, ja sam uvek za ljubav. Prošlo je ono što smo vas gazili prošle godine, sada nema potrebe. Ja ću sačuvati Terzu, naravno, on je mene uvek poslao, ali ja njega neću nikada, a poslaću Sofiju - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

