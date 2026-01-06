AKTUELNO

Zadruga

BEZ ZADRŠKE: Matora i Janjuš očitali Filipu lekciju, zamerili mu OVO, pa dali svoj sud o njegovom odnosu sa Majom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Naredni gosti viditeljskog para Filipa Đukića i Bore Santane bili su Marko Janjušević Janjuš i Jovana Tomić Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da je i Filip imao nameru time što je rekao da ništa više neće raditi sa Majom, da se ona ne bi kao žena dodatno ponizila - rekao je Janjuš.

- Maja je očekivala da će sa Filipom biti u vezi, ali su to očekivale i sve pre nje. Ona je uradila isto što i sve druge, da se razumemo. Sada snosi svoj deo odgovornosti - rekla je Matora.

- Oboje su krivi. On samo jednostavno mora da zna da takav odnos sa Majom, kad tako nešto uradi, ima veću težinu - kazao je Janjuš.

- Da, isto tako, kad se ima intiman odnos sa nekim nije izgovor ''napio sam se'', da se razumemo. Ti moraš Filipe da budeš svestan da je Maja nadala vezi sa tobom, isto kao što su se devojke nadale da će biti sa tobom, kada ste spavali. Ja znam da ti se nešto ne dopada kod nje, kad već nećeš da budeš sa njom - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponašanje i ti neki stavovi koje je iskazala kada je u vezi - rekao je Filip.

- Da, ali nekako deluje kao da ti ne želiš da preuzmeš odgovornost za neke postupke kada budeš sa tim devojkama, iznova - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

