Ponovo završila ponižena i u suzama: Raskrinkane tajne varnice Aneli i Viktora, Gagić počeo bezuspešno da se čupa, pa joj zadao najteži udarac (VIDEO)

Nije joj lako!

Naredno pitanje postavio je Nenad Macanović Bebica.

- Šta si ti video između Sofije i Viktora da se dešava, a da ćutiš zbog prijateljstva sa Minom? - pitao je Bebica.

- Pre neki dan si mi rekla da te prskao na bazenu, ništa drugo nismo komentarisali o Viktoru. Ovo što Aneli priča je laž, ali mislim da on muva Sofiju. Aneli mu je rekla: "Idi radi u tuš kabini ono što radiš", a on se smejao. Vratite klip iz Odabranih! Pecnuo je za sliku na frižideru. Oni su posle otišli u spavaću sobu i rekla je to. Da li je Aneli htela da ponizi Minu? - rekao je Dačo.

- Zato što si kvarna - rekal je Mina.

- A šta je ona meni radila sa Lukom? - rekla je Aneli.

- Mina i Aneli su imale okršaj, Mina je rekla da poseduje slike i snimke šta je Aneli radila u nekom hotelu i to je bilo na samom početku. Ovo sve što radi radi da provocira i ponizi Minu - rekao ej Bebica.

- Došla da se muvamo ovde - rekao je Viktor.

- Što si kvaran i meni se sad smeješ ovde?! Što je zoveš da sedne tu? - plakala je Mina.

- Ja ću da kažem kako je bilo za hiljadu - rekao je Ivan.

- Evo ja ću da dam - rekla je Mina i donela.

- Evo šta vi radite, hoćete da devojka ostane bez novca - skočio je Viktor.

Autor: A.Anđić