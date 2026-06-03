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Doživeo pomračenje: Uroš doveo Janjuša do ludila, on ga izvređao kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Uroš Stanić i Vanja Živić otišli su da obiđu Marka Janjuševića Janjuša koji je izgubio na kocki, ali je Uroš otresao pepeo od cigare u Vanjino vino zbog čega je Janjuš doživeo fras.

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- Ja izgubio na kocki 2000 - rekao je Uroš.

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- Ja sam isto izgubio sve, nisam ništa pogodio - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za pet nedelja smo kući, boli te uvo - rekla je Vanja.

- Je l' piješ? - upitao je Uroš.

- Ne pijem - odgvorio je on.

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- Moraš uz Bata Lakija - dodala je Vanja.

- Da mi se Toma Zdravković probudi ovde, ne bih pio - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si realan Uroše? - upitala je Vanja.

- J*bem ti mater, mrš tamo. Odvratno g*vno - rekao je Janjuš.

Autor: N.P.

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