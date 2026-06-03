Doživeo pomračenje: Uroš doveo Janjuša do ludila, on ga izvređao kao nikad! (VIDEO)

Haos!
Uroš Stanić i Vanja Živić otišli su da obiđu Marka Janjuševića Janjuša koji je izgubio na kocki, ali je Uroš otresao pepeo od cigare u Vanjino vino zbog čega je Janjuš doživeo fras.
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- Ja izgubio na kocki 2000 - rekao je Uroš.
- Ja sam isto izgubio sve, nisam ništa pogodio - rekao je Janjuš.
- Za pet nedelja smo kući, boli te uvo - rekla je Vanja.
- Je l' piješ? - upitao je Uroš.
- Ne pijem - odgvorio je on.
- Moraš uz Bata Lakija - dodala je Vanja.
- Da mi se Toma Zdravković probudi ovde, ne bih pio - rekao je Janjuš.
- Je l' si realan Uroše? - upitala je Vanja.
- J*bem ti mater, mrš tamo. Odvratno g*vno - rekao je Janjuš.
Autor: N.P.