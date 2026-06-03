Rešila da podvuče crtu! Boginja izričita u tome da se više NEĆE PONIŽAVATI, Jovana pevačica oplela po Staniji (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Anastasija Brčić sedela je sa Boginjom i Jovanom pevačicom u pušionici, te je tako otkrila cimerkama da je rešila da se više neće ponižavati.

- Ja se više ne ponižavam u rijalitiju - rekla je Boginja.

- Ni ja, ma u kakvom rijalitiju, u životu, boli me ku*ac za rijaliti - rekla je Anastasija.

- Dozvolila sam sebi jako katastrofalne stvari...Znaš kada bih ja njemu (Anđelo) prišla onako na klupici - rekla je Boginja.

- Ona ponižava tako sebe - rekla je Jovana pevačica.

- Jako je negativna energija - rekla je Boginja.

Autor: Nikola Žugić