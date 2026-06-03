Terzi pukao film: Zbog Sofije brutalno izvređao Boru Santanu, više ne može da ga trpi! (VIDEO)

Poludeo!
Borislav Terzić Terza zamerio je Bori Santani što stalno vređa Sofiju Janićijević, te mu je pokazao zube i rešio da mu se suprodstavi.
- Nikada te nisam uvredio, a ti radiš p*derske fore svaki put - rekao je Bora.
- Ja se zezam sa Sofijom svaki dan - rekao je Bora.
- Ne smaraj me za gluposti, ne volim neke stvari - rekao je Terza.
- Znači voliš je - rekao je Bora.
- Ne možeš da radiš stvari koje mi smetaju, ti si p*čka - rekao je Terza.
- Udari mi šamar - rekao je Bora.
- Ja nisam došao zbog tebe nego zbog svojih para. Prošli put si pevao: ''Makedonsko devojče'' - rekao je Terza.
- Kraj, neću više pevati - rekao je Bora.
- Ja Milicu nikad nisam prozivao - rekao je Terza.
- Udri samo - rekao je Bora.
Autor: N.P.