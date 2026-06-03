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Terzi pukao film: Zbog Sofije brutalno izvređao Boru Santanu, više ne može da ga trpi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludeo!

Borislav Terzić Terza zamerio je Bori Santani što stalno vređa Sofiju Janićijević, te mu je pokazao zube i rešio da mu se suprodstavi.

- Nikada te nisam uvredio, a ti radiš p*derske fore svaki put - rekao je Bora.

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- Ja se zezam sa Sofijom svaki dan - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne smaraj me za gluposti, ne volim neke stvari - rekao je Terza.

- Znači voliš je - rekao je Bora.

- Ne možeš da radiš stvari koje mi smetaju, ti si p*čka - rekao je Terza.

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- Udari mi šamar - rekao je Bora.

- Ja nisam došao zbog tebe nego zbog svojih para. Prošli put si pevao: ''Makedonsko devojče'' - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kraj, neću više pevati - rekao je Bora.

- Ja Milicu nikad nisam prozivao - rekao je Terza.

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- Udri samo - rekao je Bora.

Autor: N.P.

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