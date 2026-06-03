Haos u sobi! Viktor doveo Minu do tačke pucanja, ona sve priznala: Ja sam kanal jer sam ti... (VIDEO)

Žestoko!

Mina Vrbaški naterala je Viktora Gagića da joj dokaže da nije pijan, tako što će šetati na rukama, ali su ubrzo ušli u svađu kada joj je tražio da mu da pivo.

- Daj mi pivo idem nazad - rekao je Viktor.

- Ne može - rekla je Mina.

- To možeš svojim drugarima: "ne može", meni ne. Mene si mar*ikala danas, doviđenja - rekao je Gagić.

- Neću da ti dam pivo

- Hoćeš da prevrnem krevet sada?! - rekao je Viktor.

- Hajde samo probaj! Neka obezbeđenje dođe, da mi prevrćeš krevet sa mnom ovde. Sad ću ja da dođem na žurku - rekla je Mina.

- Nećeš - rekao je Viktor.

- Jesi, prebacio si, kažem ti sedi pet minuta, kao što si sedeo, gledao mi u gaće i ležao mi na grudima - rekla je Mina.

- Znači ti si meni samo za se*s?! Ti si to danas rekla za stolom, samo mene kanališ - rekao je Viktor.

- Ja sam kanal jer sam ti pu*ila ku*ac u tuš kabini, a ti nisi stao uz mene kao pravi muškarac - plakala je Mina.

Autor: Nikola Žugić