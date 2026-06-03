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Mina pokušala da uceni Viktora, ali uzalud: Preti mu da će zbog njega pobeći kući, on joj poželeo srećan put! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ravnodušan postao!

Mina Vrbaški nastavila je da uhodi Viktora Gagića po imanju i nije mu dala ide na žurku, a potom mu je i pretila da će pobeći kući prilikom čega joj je on poželeo srećan put.

- Nema žurke - rekla je Mina.

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- Skloni se - rekao je Viktor.

-Nema žurke, kraj - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da ne - rekao je Viktor.

- Ne guraj me - rekla je Mina.

- Ajde, udari me - rekao je Viktor.

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- Ti mene vređaš celu noć bez ikakve potrebe - rekla je Mina.

- Ostavi me na miru više, samo me pusti - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde na žurku - rekla je Mina.

- Ajde marš u krevet, idi tamo gde ti je mesto - rekao je Viktor.

- Idemo na žurku da se zabavimo - rekla je Mina.

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- Pusti me, možda se zabavim sa nekom novom - rekao je Viktor.

- Sa novom? To hoćeš da probudiš u meni - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti se liži sa onima koji mene vređaju, a mene boli k*rac i za tebe sada i za njih - rekao je Viktor.

- Ja ću sada kući da idem - rekla je Mina.

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- Idi kući, šta mene to briga? Ja gledam na sebe i na svoju porodicu, a ti idi gde hoćeš - rekao je Viktor.

Autor: N.P.

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