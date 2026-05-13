Mina na sav glas cvili za trunku Viktorove pažnje: Manipulacijom pokušala da ga obrlati, ali definitivno uzalud! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'' čiji su voditelji Bora Santana i Filip Đukić danas ugostili Minu Vrbaški i Viktora Gagića.

- Najveći problem u našoj vezi je što Mina ide i priča svima sve redom, a onda i laže na sve to. Ne dopada mi se što me laže - rekao je Viktor.

- Nisam dobro uopšte, bile su neke situacije u kojima sam slagala, ali nisam dobro - rekla je Mina.

- Danas sam joj dao šansu da dođe i prizna mi sve, a ona i dalje demantuje. Bolje da mi kažeš surovu istinu jer preko toga možda i mogu preći, ali preko muljaža ne sigurno - rekao je Viktor.

- Da li Stanija ima veze s vašim raskidom? - upitao je Bora.

- Stanija nema nikakve veze s nama, nema potrebe da je iko ubacuje u ovu priču. Ne planiram sad da se mirim uopšte - rekao je Viktor.

- Ponizila sam se najstrašnije, a Viktor će videti sve kad izađe. Mislim da mi treba psiholog jer ni sa glavom mi nije ništa kako treba - rekla je Mina.

- Mislim da je imala previše šansi od mene, pokušao sam sve da pređem, ali iz dana u dan je sve bilo gore i gore - rekao je Viktor.

- On očigledno ne voli dovoljno i to je to - rekla je Mina.

Autor: N.P.