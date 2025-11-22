Premazan svim bojama: Luka pokušao da obrlati Aneli i svu krivicu svali na nju, ona ne prestaje da ga raskrinkava! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Lukom Vujovićem o njegovim problemima s Aneli Ahimić.

- Hteo bih da kažem da stojim iza svega što sam rekao danas za nju zato što se više ne osećam kao muškarac i izgubio sam kredibilitet. Toliko mi je nervozna i nabrijana, ima samo par momenata kada je ona srećna i to je to. Mi smo trebali da budemo zajedno i da budemo međusobni heroji, onda ne bi moglo iz takta da nas izbaci bilo šta - rekao je Luka.

- Malopre si pomenuo da bi voleo da ti dođe Bajo. Kako komentarišeš to što te Aneli optužila da si patetičar? - upitao je Darko.

- Ma neka misli šta želi, a ja neke stvari nosim sa sobom i držim ih u duši. Otkad smo ušli ovde, ona mene nije pitala: ''Kako si?'', imam već dvadeset dana grip i ona me nije pitala: ''Kako se osećaš?'', jednostavno nema tu potrebu - rekao je Luka.

- Zbog čega te optužuje da flertuješ s Anitom? - upitao je Darko.

- Ona ne zna kako će dalje biti njeno učešće, ušla je s ciljem da mene gazi i to je jedino što je brine, a ne Maja i Anita. Za mene je katastrofa da iznosi neke stvari iz spoljnog sveta, nastavio sam dalje jer imam iskrene emocije. Napolju mi je rekla: 'U pravu si'', ona se samo vodi pitanjima gledalaca i to je problem - rekao je Luka.

- Ona drži zapušene uši dok ti pričaš - rekao je Darko.

- Ja ne znam, ona meni ni glas više ne može da čuje. Od dana otkad je ušla, ona je išla na to da ja ostavim nju - rekao je Luka.

- Onda sam baš ušla s namerom da mi se vrati. On sad napušava i Asmina i sve, ima svoje planove i ciljeve i pokazuje pravo lice - rekla je Aneli.

- Ona obrće loptu, ona je htela da ide s Asminom u Linc što znači da je htela meni iza leđa to da uradi - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš to što te je optužila da se družiš i da si dobar sa svim njenim neprijateljima? - upitao je Darko.

- To nije istina apsolutno. Ja nisam bio dobar s njenim neprijateljima kao što nisam ni pričao sa Anđelom, a ona i on pričaju već dve nedelje. Mislim da ona sa mnom pravi lažne svađe i frke, naravno da će onda ispasti da sam ja kriv - rekao je Luka.

- Prebacuje priče kako mu odgovara u momentu, on je folirant - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić