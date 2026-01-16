Ovim civilima ne dajem na značaju: Sara pokušala da zavadi Terzu i Sofiju i umešala Milana, ali uzalud! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković ogovaraju Saru Stojanović.

- Ja sam ovde na početku rekao da je ona mnogo pokvarena, veoma je perfidna i zna da zavuče iako ljudi misle da je ograničena kao tacna za kafu - rekao je Sale Lux.

- Ja nisam slagala, na žurki mi je rekla: ''Ljubiću oči zelene'' - rekla je Sara.

- Ona je smisleno i rekla Sari jer da je rekla meni ili Janjušu, mi bi to odmah rekli - rekao je Ivan.

- Ja nisam tu niko i ništa da se mešam, ali zašto da ne kažem? - rekla je Sara.

- Ne zanimaju me ove priče, Terza i ja smo rešili. Ko zna šta sam sve pričala, ali Sara je ispala kvarna jer jednom kad smo nešto rekla, ona je otrčala i rekla Terzi - rekla je Sofija.

- Ja imam mnogo veće probleme ovde, ovim civilima neću da dajem na značaju - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić