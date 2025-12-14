Mislila sam da je spremna da gazi preko mrtvih: Kačavenda ogolila dušu i priznala Sofiji iskreno mišljenje, pa podržala nju i Terzu! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Sofija, pljuvao sam te napolju i ti si mi vratila što je fer. Vidim da Terza cveta pored tebe, tako da bih voleo da budete zajedno. Što se tiče Terza, on mi jako prija i mi nikad ne pričamo o rijalitiju već o ženama i tako dalje. Vidim da si iz dobre porodice, da si pošten, vredan i kulturan momak. Ostaviću Sofiju, nadam se da se Terza neće ljutiti - rekao je Asmin.

Naredna je reč dobila Milena Kačavenda.

- Terza je dobar momak i ja sam na njega posebno osetljiva, to se već zna. On je dobar i vredan čovek, nekako jako porodičan čovek iako to ne izgleda tako. Ti znaš da ja tebe gotivim i znaš da dete i emotivni odnos nemaju veze s mozgom, video si i sam napolju da je gomilu stvari bilo nafilovano. Milica je od žrtve napravila budalu i oni nisu jedno za drugo. Tebi se ništa nije desilo ovde što se ne događa u realnom svetu, ali ja tebe nisam osuđivala kao na Sofiju. Ti si alergičan na kritike i tu promene nema, ali shvatio si da kada si govorio: ''Guraš me u sr*nja i problem'', a ja ga nigde nisam gurala. Sofija je zbog svih tih intervencija delovala hladnokrvno kao i meni na početku, mislila sam da gazi preko mrtvih. Niko ne može da me ubedi da je njihov odnos bio fejk. Nas četiri smo bile u tajnoj grupi i Sofija poruke s Karićem jeste poslala na bombicu, ali ja sam najmanje sumnjala u nju samo što je opravdavam jer je Karić vređao ovde deset meseci. Nas dve smo napolju provodile vreme i družile se, a ona mi nikada nije rekla da joj je stalo do Terze, samo je pričala da mu ne bi prešla preko nekih stvari. Ja sam nju spontano branila jer nisam mogla da gledam kako je ljudi vređaju, nije lepo, ali tada je bila optužena više nego Terza. Što se mene tiče, ona je lepa, odmerena i jako pristojna - rekla je Milena.

- Ti si rekla da nema šanse da se ona i Terza pomire - rekla je Ivana.

- Ja nju znam, Sofija je držala stvari u sebi i skrivala ih ispod pokrivača. Kasnije su govorili da je ona moj poltron i moj proizvod, ali to nije tako. Ja sam s Miličine strane tužena, ali ja sam se informisala i videla mnoge stvari. Ostavljam Sofiju, a ovog klipana šaljem - rekla je Milena.

Autor: N.Panić