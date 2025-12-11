Nikad me nisi zanimao: Alibaba priznao Maji da je na njihovu priču stavljena tačka, nju pukao kompleks! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Pričaš da voliš Maju, a onda završiš ispod dva pokrivača sa dve različite osobe u dva kreveta. Da li se tako pokazuje ljubav? - glasilo je pitanje.

- To sam namerno uradio jer me devojka stalno ponižavala - rekao je Alibaba.

- To je klasičan alibi kao da je terao inat, on meni ništa nije uradio nego sebi. Ja sam bila cilj, ali cilj nije ispunjen - rekla je Maja.

- Ti meni po ceo dan dobacuješ i nemoj više, jer me ne zanimaš kao žena. Tačka je stavljena - rekao je Alibaba.

- Ti mene nikad nisi ni zanimao, ti si opsednut sa mnom. Ti se sad smeješ - rekla je Maja.

- Smešna si kao bioskop - rekao je Alibaba.

- Smejemo se samo vama i vi ispadate smešni - rekla je Maja.

- Maja sa ovim radi sve suprotno, ovo bi joj bilo top da se izvuče iz priče - rekla je Matora.

Autor: N.Panić