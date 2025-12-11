AKTUELNO

Zadruga

Nikad me nisi zanimao: Alibaba priznao Maji da je na njihovu priču stavljena tačka, nju pukao kompleks! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Pričaš da voliš Maju, a onda završiš ispod dva pokrivača sa dve različite osobe u dva kreveta. Da li se tako pokazuje ljubav? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Ništa ne može na silu da se spreči: Bora ubeđen da se Milica naljutila na njega i Aneli zbog ovonedeljnih potrčaka! (VIDEO)

- To sam namerno uradio jer me devojka stalno ponižavala - rekao je Alibaba.

- To je klasičan alibi kao da je terao inat, on meni ništa nije uradio nego sebi. Ja sam bila cilj, ali cilj nije ispunjen - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti meni po ceo dan dobacuješ i nemoj više, jer me ne zanimaš kao žena. Tačka je stavljena - rekao je Alibaba.

- Ti mene nikad nisi ni zanimao, ti si opsednut sa mnom. Ti se sad smeješ - rekla je Maja.

pročitajte još

Ti si u momentima isti Sita: Hani pala roletna i brutalno isprozivala Neria za ponašanje, ne želi da ona bude najgora! (VIDEO)

- Smešna si kao bioskop - rekao je Alibaba.

- Smejemo se samo vama i vi ispadate smešni - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja sa ovim radi sve suprotno, ovo bi joj bilo top da se izvuče iz priče - rekla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Izlanuo se i raskrinkao sam sebe: Alibaba indirektno priznao Maji da igra igru s Aneli, ona ostala u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Šta ću u Majamiju? Alibaba priznao da ga više ne zanima Stanijam, rešio da smuva Dušicu! (VIDEO)

Domaći

Da smo ostali još petnaest dana u izolaciji... Alibaba priznao da ne bi uspeo da odoli Aneli, jedva se suzdržao i povukao kočnicu! (VIDEO)

Zadruga

Umiru od ljubomore: Alibaba i Anita ukrstili zle jezike, žestoko opleli po Đukiću i Maji! (VIDEO)

Zadruga

Obavezno me zovi kao svedoka: Alibaba želi da svedoči protiv Site, odmah se obratio Takiju! (VIDEO)

Zadruga

Ipak ne može bez nje? Alibaba dokazao da nije imun na Aneli, zbog ovoga je Luka odmah izljubomorisao! (VIDEO)