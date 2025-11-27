Neočekivano: Sara priznala da će uraditi sve kako bi mamu ubedila da je Sale Luks pravi! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru i Draganu Stojančević.

- Devojke, zašto se samo žvalavite na pitanjima novinara, petkom kada ste stalno u kadru? - glasilo je pitanje.

- Žvalavimo se stalno - rekla je Matora.

- Bolje da se ljubimo nego da se svađamo - rekla je Dragana.

Naredno pitanje bilo je za Saru Stojanović.

- Saro, šta ćeš uraditi sa Luksom kada ti majka zapomaže svaki dan? - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto bi zapomagala, kao da ne vidi kakav je Luks prema meni. Ljudi se menjaju i on se promenio, bavio se čime se bavio i sad se promenio. Meni je s njim prelepo, ne znam šta je to toliko vau - rekla je Sara.

- Kako ćeš rešiti problem s majkom? - upitao je Milan.

- Ja poznajem najbolje svoju majku i ne može niko da mi kaže da ja nešto ne mogu s njom da rešim. Ja jesam imala pogrešne izbore partnere, ali ona je uvek bila tu da mi pomogne i sve - rekla je Sara.

- Sve su moje veze ovako počinjale, a ja sam delima pokazao sve. Mislim da će vremenom shvatiti nešto - rekao je Sale.

Autor: N.Panić