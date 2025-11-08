Biću mu žena, podariću mu još dve duše: Sara Stojanović nakon 20 dana veze priznala da je Sale Luks čovek njenog života! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije.

- Neko ko je duša moje duše, a ja ću da mu podarim još dve duše. Nasmejana zaspim i nasmejana se budim. Moja najveća podeška i oslonac. Bez njega ne bih mogla da zamislim jedan dan da ga nema. Posvećen mi je maksimalno, moj oslonac i najveća podrška pored porodice. Biće moj životni saputnik i ja sam u to sigurna. Ja sam ga zavolela ovde za par dana, verovali ili ne. Ja ću da mu budem žena i nikad neću da ga izneverim. Ugledajte se šta je prava i iskrena ljubav. Druga osoba je moja drugarica Mina. Terće mesto Terza i hvala jer si uz Saleta i mene. Ti si nam jedini kum ovde - govorila je Sara.

- Ja sam na ulasku rekla tri osobe koje su mi posebne, Uroš i Lepi Mića. Ja da pozovem Miću napolju uvek bi mi izašao u susret, kao i ovde što je radio. On mene nikad nije uvredio, uvek me je branio. Uroš mi je prijatelj treću godinu, sve najlepše mislim o njemu. Na trećem mestu je Filip jer sam imala sa njim odnos kakav jeste, a iako sad ne pričamo imam sve lepo da kažem za njega. Mi smo u sukobu, ali on ima dosta kvaliteta i vrlina. Tu su Asmin, Bora, Janjuš i Zorica, osobe sa kojima provodim vreme - govorila je Anita.

- Ja Luku neću da nabrajm jer ne mogu da ga poredim ni sa kim ovde. Sinoć i danas ste govorili za Bebicu da je oprostio milion puta, a to je jedna od karakteristika velikodušnosti. Niko ga nije naveo, a ja neću jer sam akter, pa da ne bude da ga provociram. Terza me je iznenadio imao sam drugačije mišljenje o njemu dok sam gledao spolja. Drugo mesto Asmin jer me je ovde iznenadio svojim osobinama. On zna da bude pogan na jeziku, ali tu je za veliku broj učesnika. Na trećem mestu Anita, kako prema meni tako i prema ostalima. Ja nisam pratio sezonu u kojoj je bila, sve je zvala na rođendan, meni je donela ovde neke stvari. Ja sam joj to vratio jer smo u sukobu, ali njene kvalitete ne mogu da osporim - govorio je Filip.

Autor: A. Nikolić