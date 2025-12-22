Bude mi žao, ali shvatim da glumi žrtvu: Hana otkrila da li će Nerio i Aneli spustiti loptu, pa priznala da se plaši Alibabe! (VIDEO)

Preokret!

Hana Duvnjak bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o Aneli Ahmić, ali i svom odnosu sa Neriom Ružanjijem.

- Šta se desilo sa tobom i Neriom? - upitao je Darko.

- Problem je Sandra Todić koja me na žurki molila da joj dam poslednji gutljaj piva i ja sam joj dala, a ona mi kaže: ''Zbog ovoga ti neću dirati Neria''. Ja sam provalila da se ona u njega zaljubila jer je nosila kapu njegovu i nije skidala. Na slavi u petak mu je gurala s*se u glavu, zbog čega sam ja poludela. Neugodno mi je kad vidim takve stvari - rekla je Hana.

- Kako gledaš na sve ovo što se dešava između Asmina i Aneli? - upitao je Darko.

- Ono za pivo mi je bio blam, ali se videlo da se Aneli nije ljubila za pivo. Ja sam odmah shvatila da se Asmin igra s njom kako bi oprao sebe od svih laži. Mislim da joj je smetalo na klipu što je Asmin pričao sa Neriom i Radom, tu je razumem i ja bih tako reagovala. Mi nemamo nikakav odnos, i dalje je sve isto - rekla je Hana.

- Je l' ti se menja mišljenje o njoj? - upitao je Darko.

- Meni je nje žao jer vidim da nije dobro, ali ponekad i glumi žrtvu. Želim da ima Nerio neki odnos s njom ukoliko to želi, ali mislim da Nerio to ne želi. Asmina ne želim da komentarišem jer ga se ja lično plašim, budi neki strah u meni kad onako zaurla. Čovek mi daje takvu energiju, ni sa kim ne osećam tako - rekla je Hana.

- Optuženi ste ti i Nerio da širite informaciju da su Luka i Anita glasni tokom s*ksa - rekao je Darko.

- Pa šta se s*ksaju, ako neće da drugi znaju? Sve se čuje u rehabu, imamo rupu gore - rekla je Hana.

Autor: N.Panić