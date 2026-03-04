AKTUELNO

Zadruga

Laž me boli više nego bilo šta: Viktor priznao da li će Mini oprostiti izdaju, ona se svim silama trudi da ga obrlati (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Minu Vrbaški i Viktora Gagića.

- Što ste se sinoć svađali? - upitao je Filip.

- Rekla sam mu da ne može više da pije, te je oko toga nastao haos - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina, šta se dešava sa srcem? - upitao je Bora.

- Ja sam Viktora slagala nesvesno jer sam bila ubeđena da to nije moje srce i ja sam se čak i zaklela da nije moje. Ispalo je da sam ga namerno slagala, nesvesno sam to uradila. Ja sam razmišljala i setila sam se da sam drugi ili treći dan Maju pitala: ''Šta hoćeš da nosiš od ova dva?'', ona je izabrala torbicu dok sam ja srce nosila. Njemu je neshvatljivo da ja njega mogu da slažem totalno nenamerno - rekla je Mina.

- Viktore, je l' ti veruješ Mini? - upitao je Bora.

- Ja njoj verujem kad mi ona nešto dokaže i zakune se u brata, ali mene je iznerviralo što je ona meni slagala i tvrdila je da to srce nije njeno. Mi smo pričali, ona je meni jako ubedljiva i verujem joj - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Viktore, šta će biti ukoliko tvoji ne pošalju ništa Mini na rođendan? - upitao je Bora.

- Njegovi su nam poslali poklone i čestitke za 14. februar, tako da nema potrebe da se brine - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

