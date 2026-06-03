Makni se od mene: Mina postala prava uhoda, Viktoru ne dozvoljava da diše ni sekundu! (VIDEO)

On sve više ludi!

Mina Vrbaški nastavila je da uhodi Viktora Gagića koji je sve vreme molio da se skloni od njega, ali ga ona ni uprkos tome nije ostavljala na miru.

- Skloni se od mene, lepo ti kažem. Radi šta hoćeš, ne zanima me. Okej, skloniću se ja pošto ti nećeš - rekao je Viktor.

- Nećeš, nemoj da mi se igraš sa živcima - rekla je Mina.

- Nemoj ti meni da se igraš sa živcima. Skloni se od mene - rekao je Viktor.

- Ti si mene gurnuo malopre - dodala je ona.

- Skloni se od mene, ostavi me na miru - rekao je Vikror.

Autor: N.P.