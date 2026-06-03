Ostala šokirana! Aneli zamerila Đukiću jer joj nije prišao celu žurku, a trezan je, on joj poručio DA SE LEČI (VIDEO)

Trzavice u raju!

Aneli Ahmić došla je u pab "Prijatelji" gde je sedeo Filip Đukić, pa mu je tom prilikom žestoko zamerila to što joj se, kako kaže, trezan ne obraća i ne prilazi joj, dok pijan to radi.

- Sram te bilo, to samo ide na tvoj obraz, predstavljaš me baš fino - rekla je Aneli.

- Ti praviš to sine, ja prilazim samo pijan, blejimo po ceo dan zajedno - rekao je Đukić.

- Ma ajde pali molim te, prilaziš samo kada si pijan, kada si trezan, ne znaš da se javiš - rekla je Aneli.

- Ma budala, danas smo blejali ceo dan - rekao je Filip.

- Da, da, da ja ne prilazim, ne bi ni ti...Terza je došao nakon tri sata žurke i rekao ti je - rekla je Aneli.

- Ti stvarno brate na pregled...Koliko je žurki bilo, znači ja sam ti samo prišao pijan - rekao je Filip.

- Ti imaš neki problem majke mi moje, imaš problem. Nisam ja posesivna nego je tvoja komunikacija sa mnom samo kada popiješ - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić