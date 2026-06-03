KATAKLIZMA! Mina i Viktor ratovali celu noć, ona pretila da će POBEĆI KUĆI, pa KRŠILA I LOMILA sve pred sobom, on joj poručio da će se ZABAVITI SA NEKOM NOVOM DEVOJKOM!

Kod njih dvoje pakao ne prestaje!

Haos između bivšeg ljubavnog para Mine Vrbaški i Viktora Gagića ne prolazi već danima, a tako je bilo i sinoć, tokom žurke.

Mina naterala je Viktora da joj dokaže da nije pijan, tako što će šetati na rukama, ali su ubrzo ušli u svađu kada joj je tražio da mu da pivo.

- Daj mi pivo idem nazad - rekao je Viktor.

- Ne može - rekla je Mina.

- To možeš svojim drugarima: "ne može", meni ne. Mene si mar*ikala danas, doviđenja. Hoćeš da prevrnem krevet sada?! - rekao je Gagić.

- Hajde samo probaj! Neka obezbeđenje dođe, da mi prevrćeš krevet sa mnom ovde. Sad ću ja da dođem na žurku - rekla je Mina.

- Znači ti si meni samo za se*s?! Ti si to danas rekla za stolom, samo mene kanališ - rekao je Viktor.

- Ja sam kanal jer sam ti pu*ila ku*ac u tuš kabini, a ti nisi stao uz mene kao pravi muškarac - plakala je Mina.

Kako je Mina Vrbaški osetila grižu savesti, ona je došla do Viktora Gagića kako bi mu dala pivo, no, međutim, kada je on isto prihvatio, on ju je oterao od sebe.

- Spavaj i dalje i ostavi me na miru - rekao je Viktor.

- Stvarno si bezobrazan, nemam reči. Je l' vidiš da se saplićeš o svoje noge. Sad ćeš da vidiš kako se pije - rekla je Mina.

- Hajde da vidim, si*o jedna. Nisi si*a, ti si pi*ka...Devojko, ja sam sportista - rekao je Viktor.

- Da, pa ti je mama rekla da si alkoholičar - rekla je Mina.

Mina Vrbaški ponela je jednu limenku piva, pa je tako otišla u Odabrane gde je Viktor Gagić bio kako bi mu to isto pivo i dala, no ipak, on je nastavio da je tera od sebe.

- Beži tamo - rekao je Viktor.

- Hajde, spusti tenziju da se ne svađamo, nemoj sada ti tako - rekla je Mina.

- Beži, boli me ku*ac, skloni se. Idi tamo pričaj sa Terzom i s kim god. Hajde m*š tamo, šta me mar*ikaš, skloni mi se! Idi spavaj druže, tako je najbolje, veruj meni - rekao je Viktor.

- Zbog tebe sam ostala u krevetu, Luka kada me je budio, rekla sam: "hoću da ga pustim..." - rekla je Mina.

- Sve na mene pi*ko mala, mene mar*ikaš za Igru istine, ti misliš da je meni lako?! Tebe drugi hoće da upale, ti mene vređaš. M*š tamo i ti i Aneli pi*ka vam materina bolesna. Ti ideš da pričaš sa onima koji mene vređaju - rekao je Gagić.

- Ti si se sa tim dečkom (Terza) smejala, a ko zna šta ste pričali pod pokrivačem kada su bile lisice...Šta sam ja tebi uradio, hajde navedi - rekao je Viktor.

Posle svađe koju su imali u Odabranima, Viktor Gagić krenuo je na žurku, pa je tako Mina Vrbaški počela da ide za njim, nakon čega su se ponovo sukobili u dvorištu.

- Ja tebe neću vređati - rekla je Mina.

- Skloni se od mene. Ti se idi druži s onima koji tebe vređaju - rekao je Viktor.

- Nemoj ti meni: "ne, ne, ne" - rekla je Mina.

- Nemoj da ti napravim sr*nje, šta ti meni pretiš ovde, šta hoćeš?! Ti si pokazala na Igri istine šta ti misliš - ponavljao je Viktor.

Viktor Gagić i Mina Vrbaški nastavili su svoj žestok sukob zbog alkohola, prilikom čega se Mina iznervirala i bacila sto ispred sebe, dok je Viktor sve vreme provocirao osmehom.

- Ti hoćeš da ja idem kući - rekla je Mina.

- Ma beži tamo p*čko jedna - rekao je Viktor.

- Mrš bre tamo - rekla je Mina i bacila sto.

Mina Vrbaški nastavila je da uhodi Viktora Gagića po imanju i nije mu dala ide na žurku, a potom mu je i pretila da će pobeći kući prilikom čega joj je on poželeo srećan put.

- Nema žurke - rekla je Mina.

- Skloni se - rekao je Viktor.

-Nema žurke, kraj - rekla je Mina.

- Ajde marš u krevet, idi tamo gde ti je mesto - rekao je Viktor.

- Idemo na žurku da se zabavimo - rekla je Mina.

- Pusti me, možda se zabavim sa nekom novom - rekao je Viktor.

- Sa novom? To hoćeš da probudiš u meni - rekla je Mina.

- Ti se liži sa onima koji mene vređaju, a mene boli k*rac i za tebe sada i za njih - rekao je Viktor.

- Ja ću sada kući da idem - rekla je Mina.

- Idi kući, šta mene to briga? Ja gledam na sebe i na svoju porodicu, a ti idi gde hoćeš - rekao je Viktor.

Mina Vrbaški nastavila je da uhodi Viktora Gagića koji je sve vreme molio da se skloni od njega, ali ga ona ni uprkos tome nije ostavljala na miru.

- Skloni se od mene, lepo ti kažem. Radi šta hoćeš, ne zanima me. Okej, skloniću se ja pošto ti nećeš - rekao je Viktor.

- Nećeš, nemoj da mi se igraš sa živcima - rekla je Mina.

- Nemoj ti meni da se igraš sa živcima. Skloni se od mene - rekao je Viktor.

Mina Vrbaški nije želela da ostavi Viktora Gagića na miru, iako je on to od nje zahtevao sve vreme, te u momentu kad je on krenuo da izlazi iz kuće Odabranih, ona je odjednom počela da se guši.

Čini se da ni to nije preterano zanimalo Viktora, te je tako otišao u sobu i seo na svoj krevet, a potom i uzeo da gricka kokice.

Autor: R.L.