Viktor i Aneli su se PECKALI, zato se Filip naljutio! Dača i Matora raskrinkali sve, pa zaključili: On je klinac, misli da je popio svu pamet sveta! (VIDEO)

Da li je Viktor zaista razlog Đukićeve rezervisanosti.

Dača Virijević i Jovana Tomić Matora ovog jutra započeli su temu o Mini Vrbaški i Viktoru Gagiću

- Ima tešku situaciju, ima majku i brata, hoće da beži. Znaš kako me iznervirala. Ona neće sebi da pomogne - rekla je Matora.

- Juče ulaze Viktor i Aneli i peckaju se, zbog toga se Filip naljutio sinoć, bilo mu je krivo, zato nije prišao Aneli - rekao je Dača.

- Oni se uvek peckaju, i dok je bio sa Minom u vezi se peckao. Klinac bre, 19 godina misli da je popio svu pamet sveta - rekla je Matora.

- On se smeje na to što Minu svi zezaju, za ono u tuš kabini - rekao je Dača.

Autor: R.L.