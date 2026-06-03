Da li je Viktor zaista razlog Đukićeve rezervisanosti.
Dača Virijević i Jovana Tomić Matora ovog jutra započeli su temu o Mini Vrbaški i Viktoru Gagiću
- Ima tešku situaciju, ima majku i brata, hoće da beži. Znaš kako me iznervirala. Ona neće sebi da pomogne - rekla je Matora.
- Juče ulaze Viktor i Aneli i peckaju se, zbog toga se Filip naljutio sinoć, bilo mu je krivo, zato nije prišao Aneli - rekao je Dača.
- Oni se uvek peckaju, i dok je bio sa Minom u vezi se peckao. Klinac bre, 19 godina misli da je popio svu pamet sveta - rekla je Matora.
- On se smeje na to što Minu svi zezaju, za ono u tuš kabini - rekao je Dača.
Autor: R.L.