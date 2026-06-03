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Viktor i Aneli su se PECKALI, zato se Filip naljutio! Dača i Matora raskrinkali sve, pa zaključili: On je klinac, misli da je popio svu pamet sveta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je Viktor zaista razlog Đukićeve rezervisanosti.

Dača Virijević i Jovana Tomić Matora ovog jutra započeli su temu o Mini Vrbaški i Viktoru Gagiću

- Ima tešku situaciju, ima majku i brata, hoće da beži. Znaš kako me iznervirala. Ona neće sebi da pomogne - rekla je Matora.

- Juče ulaze Viktor i Aneli i peckaju se, zbog toga se Filip naljutio sinoć, bilo mu je krivo, zato nije prišao Aneli - rekao je Dača.

- Oni se uvek peckaju, i dok je bio sa Minom u vezi se peckao. Klinac bre, 19 godina misli da je popio svu pamet sveta - rekla je Matora.

- On se smeje na to što Minu svi zezaju, za ono u tuš kabini - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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