Original je original! Maja dobila Stiča, ali i ogroman buket plavih ruža, pa se obratila Aneli: Želi da joj pokloni lemura! (VIDEO)

Da li su ruže zaista od drugarice?

Danas su u "Elitu" stigli pokloni za dame povodom Osmog marta, a voditeljka Maša Mihajlović najavila je prvu turu poklona za Maju Marinković.

- Jao prelepo, ne mogu da verujem. Čekala, čekala i dočekala. Hvala puno. Želela bih svojoj mami i svim ženama da čestitam Osmi mart - rekla je Maja.

Ona je između ostalog dobila patike, igračke, ruže, šminku, slatkiše, čarape, jastuk.

- Sve je stiglo, 101 ruža, od moje drugarice, najdraže su mi ruže. A što se tiče Stiča, kad želja istekne. Ali uz to ide i lemurčić, original je original - rekla je Maja.

- Nikad više Stičeva, što bi se moja Nora obradovala, ja ću mojoj ćerki kupiti kad izađem - rekla je Aneli, a Maja je otkrila da bi rado poklonila nešto i Aneli i Nori.

- Ne znam od koje drugarice, možda samo iz Švecke - rekao je Janjuš i dodao:

- Mislim da je nije još prošla želja za lemurom, to te veže za bivšu ljubav, daleko bilo da išta loše mislim, srećno - rekao je Janjuš.

- On uvek potencira da mi je najveća ljubav, nije, jeste bila velika ljubav, ali nije najveća - rekla je Maja.

Autor: R.L.