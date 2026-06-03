Znam da je moja porodica nesrećna, ali ja sam srećna... Sofija obećala da sledećeg partnera NEĆE LAGATI, pa oplela: Terza me je sklonio od Kačavende, a sad se oni druže! (VIDEO)

Otvorila dušu.

Sofija Janićijević došla je kod Drveta mudrosti i otkrila šta oseća prema Bori Terziću Terzi i kakva je situacija trenutno među njima.

- Znam da mnoge stvari sa Terzom nisu ispravne, da smo rekli mnogo loših reči, ali ja sam u poslednja tri dana najsrećnija na svetu. Što smo u dobrim odnosima, što smo non-stop zajedno, vratilo me pet meseci unazad, kao na našem početku. Pre žurke Velikog šefa mi se nismo ni gledali, nismo imali ni komunikaciju, ali je počeo baš naglo da brine o meni, donese mi sok iza kreveta, da ja uopšte ne znam, nabavi mi cigarete, pre toga se to nije dešavalo. Bila je priča za Viktora, on je poludeo, nije me vređao, već je izljubomorisao, rekao mi je da pazim šta radim. Onda je došao Šefov rođendan, nabavio mi je koktel, otišli smo u penu i iz čista mira kao da smo već zajedno, da smo u vezi. Izbacili smo iz glave da nismo zajedno, bukvalno ne možemo jedno bez drugog, samo da imamo bilo kakvu komunikaciju. Dogovorili smo se da ne budemo zajedno, nije normalno, ali šta god da se desi mi smo opet zajedno. Hteli smo da spavamo na ljuljašci, pa smo otišli do paba. Lepo mi je, srećna sam, iako znam da su svi moji nesrećni, nismo imali ništa više od poljupca, ali trenutno sam jako srećna. On me čini srećnom - rekla je Sofija i dodala:

- Nemam šta da mu ne verujem, on meni ne može da veruje jer ja sam njega slagala i žao mi je zbog toga, popraviću sebe maksimalno, ne samo prema njemu. Mislim da nećemo biti zajedno, ali ću u budućnosti jako čisto ulaziti u odnose. Neće postojati nijedna miljica koju neću reći. Maštali smo, planirali smo, gde ćemo da živimo, šta ćemo da radimo, sve je palo u vodu jer ja nisam bila iskrena, mnogo se kajem zbog toga, neću da dozvolim da mi se to desi u budućnosti. To sam odlučila kad sam izgubila njega. Sad ću svaki put biti iskrena i reći kako je. Neću više nikad da lažem jer me je ova laž koštala veze i možda jednog lepog, kvalitetnog braka. Ja sam pored njega bila kao princeza, svaki minut sa njim mi je bio poseban. Moja laž je koštala tog rastanka, ja ću da se potrudim da budem najbolja prema njemu. Gledam gde je, šta je, nisam ni znala šta je ljubav dok njega nisam upoznala. Kad imaš vezu spolje, kad se posvađaš, izađeš, i to je to, a ovde si tu, i kad ste u najgorim odnosima, opet smo za istim stolom, mnogo je čudno. Prećutaću šta god da mi kaže jer on od mene ništa loše nije zaslužio, doneo mi je samo dobro, bio mi je kao roditelj i prijatelj, brinuo o meni. A ja da napravim grešku takvu, nisam ga prevarila, ali eto, mnogo mi je žao što nisam bila sto posto iskrena, to me je koštalo veze, žao mi je što sam vređala njegovu porodicu, javno bih da se izvinim njegovoj porodici. Valjda će shvatiti da smo nekad ludi, da svašta izgovorimo, i njemu je žao - navela je ona.

Sofija je potom rekla da hoće pesmu.

- Ja stvarno nemam tajnu, ali bih te zamolila da razveselimo ukućane. Jedina tajna je da me je najviše povredila i pogodila, i najveće razočarenje je Milena, ja to kažem i javno, nemam drugu tajnu. Molim te ispuni mi želju, znaš da bih ti rekla sve. Sad vidim nju i Terzu kako sede, kako se druže, a on me sklonio od nje. Sedim pored osećam negativnu energiju, a zavolela sam je kao da mi je rođaka. Moju majku da onako izvređa, a ona je najčistija žena. Onda mi rekla da ono radim svom ocu, toliko mi je teško kad joj čujem glas. Za jedan dan koliko sam je volila, smatrala sam je najbližom osobom, nisam mogla da pomsilim da će ono da radi i da kaže. Laže za razvod, ja nikad neke stvari ne bih rekla za nju. Sve radi da me unakazi, ne znam odakle ta mržnja prema meni, kao da je jedva čekala da dođe do mog kanala da me ukanali još više - rekla je Sofija.

Autor: R.L.