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Karambol zbog Neriove afere sa trans osobom: Aneli propada u zemlju od sramote, Ivan je unakazio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opšti haos!

U toku je još jedna radio-emisija "Amnezije", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ogostili Aneli Ahmić i Neria Ružanjija. On je na samom početku pričao o svojoj aferi sa transrodnom osobom.

- Trebalo je da zadržim za sebe, izlanuo sam se sam i sad mogu da jedem g*vna - rekao je Nerio.

- Nije ti izletelo, nego si imao svađu sa suprugom. Da li misliš da je Hana kriva za to? - pitao je Bora.

- Ja sam u alkoholisanom stanju bio, ponelo me je, eksplozivan sam i kažem sve. Ja sam nju prevarila samo taj put. Ja u svojoj glavi znam da ona ne bi rekla i ne bi iznela to što sam ja izneo, ali sam bio u besu. Šta sam uradio, uradio sam. To je bila greška i eksperiment. Ja sam tad bio u lošem stanju, stres, radio sam po ceo dan i nisam ni viđao Hanu. Mi smo tad imali i probleme sa uhođenjem. Ja sam pukao od stresa, napravio grešku i više je nikad ne bih ponovio - govorio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad će najviše da koriste u svađi da imam sestrića p*dera. On nije gej, to nikad nismo mogli ni da posumnjamo. Kad je Nerio ovde ušao i kad se Uroš motao oko njega mislili smo šta on dopušta, ali je on takav i neće da vređa i pušta tako. On i sad ne odgovara Urošu kad ga vređa. Ljudi sve to drugačije tumače. On kad je to izneo za mene je to blam. Ja njih sad gledam i meni je njega žao jer je doveo sebe do ovoga. Mnogi ljudi su imali posla sa tim, Luka je pričao to i niko ga nikad nije pitao za to. Ona je njega kvarno navela na ovo, htela je da ga ukanali. Ona je ovde najveći krivac. Ona ima svoj interes - govorila je Aneli.

- Imao sam tu jednu grešku i pokajao sam se. Ja sam bio razvaljen, ali ne od droge - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

U radio su došli Ivan Marinković i Hana Duvnjak.

- Ivan je p*derčina kojeg ovo sad zanima. Ti si p*derčina koja se j*bala sa frizerom - urlala je Aneli.

- Ona kaže da joj je žao Neria, a pre joj nije bilo - dodao je Ivan.

- P*derčino, izlazi napolje. Ti si muvao frizera - nastavila je Aneli.

- Ona mu je kao tetka govorila najgore - nastavio je Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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