Imaju istog gazdu, a to je đavo: Vendi bez dlake na jeziku analizirala ljubav Maje i Asmina, ovo još do sada niste čuli! (VIDEO)

Brutalno!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su poznatu pevačicu Vesnu Vukelić Vendi.

Ona je na samom početku komentarisala odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića za koji je jednom izlavila da je ljubav po zlu.

- Da, oni su ljubav po zloj volji. To deluje kao apsurd ljubav, a zlo, ali njihova potreba je da se vole u zlu jer i zlo ima svoju volju. Kad kažu da ne mogu jedno bez drugog to nije ljubav nego oni znaju da imaju istog gazdu, a gazda im je đavo. Kad mu ona "beli potok" koja je prešla sve crvene linije, a mi koji imamo dostojanstvo ne izgovaramo njeno ime. Ona je eksperimet i pokazatelj ljudima kao kad studenti analiziraju. Ona je u jednom trenutku na početku veze rekla: "Mrzim te, ja tebe mrzim". On je nju jurio iskreno šest meseci, on je sve lagao osim nje. On se susreo sad sa osobom za koju je i ranije onjušio da je žena njegovog života. Stanija razmišlja plastično, površna je, ako se rastanu da budu prijatelji, a mi pričamo o tome da li čaša treba da bude od palstike ili kristala, a unutra je otrov. Ona to ne vidi, nego razmišlja o površnim stvarima. Nikad nismo imali spoj kao "Beli potok" i Asmin, a on gde god da je sleteo sve je zarazio, napravio haos i niko ga nije pročitao do kraja - govorila je Vendi.

Autor: A. Nikolić