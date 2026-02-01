Oseća se užasno u svojoj koži: Ivan bez dlake na jeziku urnisao Aneli zbog izdaje, pa najavio njen totalni debakl! (VIDEO)

Brutalno!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Reč je dobio Ivan Marinković.

- Štur sam s rečima kada je Luka u pitanju jer mi uvek odzvanja u glavi ovo što mu ljudi govore, a trudim se već drugu godinu za redom da vidim neku njegovu iskrenost samo što je ne vidim. Njegove kerefeke su mi jako usiljene, sve što on radi ne mogu da shvatim ozbiljno. Postoje filmovi koji su kultni i koji nas i dalje zabavljaju, a mislim da ovde ipak provodimo svoje životo i pogotovo ljudi koji su više godina ovde. Luka je bio dobar, ali onda je ušao u agoniju koja i dalje traje. Mislim da Luka živi za jul mesec jer prošle godine kada je osvojio mesto je bio presrećan. On uopšte nije asocijalan, uklopio se odlično u ovaj prostor i to je njegovo prirodno stanište - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Aneli:

- Aneli je veliki lažov i to je njena najlošija karakterna osobina nezahvalnost. Ona je spremna zarad nekog cilja da izda aposolutno sve. Mislim da me izdala već treći put, ali i da se oseća loše u svojoj koži. Siguran sam da će u narednom periodu da doživi svoj totalni debakl. Jako me razočarala kao prijatelj, a ponosno kažem da sam za nju uvek bio tu i zastupao sam neke stavove u njenim ličnim okršajima. Vratio sam film kada je ulazila ovde i rekla da smo Mića i ja jedino za nju, a sada mi je jasno da je to uradila samo da bi ušla u sukob s Asminom da bi je mi branili. Ostavljam Luku sa kojim sam mnogo bolji - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić