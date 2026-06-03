Da li Hana sumnja u Neriovu s*ksualnost? Njena najbolja drugarica u programu uživo obelodanila sve o Neriovoj aferi sa transvestitom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda, a oni su u program uživo uključili najbolju drugaricu Hane Duvnjak, Doris, koja je komentarisala aferu Neria Ružanjija sa transrodnom osobom.

- Ja sam iskreno iznenađena i nisam mislila da će Nerio da iznese jer znam da Hana nikad ne bi išla na tu kartu. Mislim da nije u redu nju da krive jer je on to sam izneo. Ona je to spomenula jer je bilo dve nedelje pred njegov ulazak i to nisu uspeli da reše - govorila je Doris.

- Napravila se frka, posvađali su se i onda ga je ona dovela predd svršen čin - dodao je Panda.

- Ja nju znam ona to ne bi iznela u afektu, pogotovo ne na televiziji - rekla je Doris.

- Nerio je rekao da ga ona poznaje i da je znala da će on da progovori - rekla je Anastasija.

- Nije njoj lako jer je doživela prevaru, a nakon dve nedelje je on ušao unutra. Ona to ne bi iznela, ali je to sigurno muči. Njih dvoje su imali veliku svađu i ona mu je rekla da ide i da se ne vraća. Ona kad mi je pričala nije mogla da veruje da se to dogodilo, a bila sam šokirana ja. Ona je prešla preko toga, imaju dete i shvatila sam da se vole ako je prešla preko toga. Njima je to možda i ojačalo vezu - pričala je Hanina drugarica.

- Nerio je rekao da mu je to bio eksperiment, da li imaš neke dodatne detalje? Da li je Hani ostao u glavi znak pitanja da li je to samo eksperiment? - pitala je Anastasija.

- Ne, ona je bila šokirana. On je njoj ispričao kako je bilo. Prvo je bila u šoku, a onda je rekla da je sigurna da je to bila faza i da ne sumnja u njegovu seksualnost - rekla je Doris.

Autor: A. Nikolić