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Do juče smrtni neprijatelji, a danas najbolji prijatelji! Isplivale šokantne tajne: Asmin pokušao da uništi Luki život, a danas se ližu! U sve umešan i Baja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Staniju Dobrojević.

Jedina si ti imala m*da da kažeš Luki da se uvukao Asminu u d*pe. Taj isti Asmin i njegov otac Baja su pretili Luki, a on nije imao m*da da ih prijavi policiji, već e kukao po TikToku, a sad su kao rođena braća.

- Šokantan mi je odnos da su se toliko slizali. Ja znam šta on misli o Luki stvarno, pa mi ovo nije normalno. Da li su toliko ljigavi samo zarad rijalitija? - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Demantujem da mu pk, mi ne sedimo zajedno! Već mesec dana uopšte ne sedimo, ne znam ko je uopšte video. Nisam plakao, ali to e bilo kad sam sa Norom putovao iz Dubrovika u Beograd, a meni stižu poruke za bombe... Aneli je dobila poziv, zvao je muškarac da se vide povodom situacije sa pokojnikom, a na kraju se ispostavilo da su svi umešani i Nena Opozicija i moj otac. On je hteo da navuče Aneli da se odvoji od mene. Ona je na kraju uzela da se svađa sa kamatašima. Asmin je objavljivao na svoj profil da on nije bio toliko tu i to je stizalo do mene - rekao je Luka.

- On je objavljivao na TikTok i onda sam ja reagovao. Kad sam uzeo tog i pretio on je onda sve priznao. Njega je otac razdvajao od Aneli, a on je hteo sve an mene da svali - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima nešto što je moj otac radio što ne bih nikad ispričao - rekao je Luka.

- Bili su umešani i Baja i Asmin. Taj lik je mislio da ću se ja dopisivati sa njim, udvarao mi se. Spominjano je da je on drug od znaš koga večć... On je sve znao i dogovarao se sa Bajom - rekla je Aneli.

- Asmin je okačio ko je imao koju svrhu - rekao je Luka.

- Taj lik se na kraju prepao - rekla je Aneli.

- Jeste kad sam se ja umešao - rekao je Asmin.

- Oni su smešni. Nema jedne logike da budu dobri. Ne moraju da se kolju, ali ne mogu da budu ni ovakvi

Autor: A.Anđić

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