Rekla je da bi pre prihvatila Uroša nego mene: Hana razvezala jezik i urnisala Situ! (VIDEO)

Jedva dočekala!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Neria Ružanjija.

- Šta tw briga momče šta Sita misli i onako ona kaže: ''To se postaje od trauma''. Samo si potrudio da te maltretirala kroz ceo svoj život - glasilo je pitanje.

- Ja nisam g*j, napravio sam taj neki eksperiment i ne bih ga ponovio. Ukoliko je to njena teorija, sama je potvrdila neke stvari. Ne zanima me šta ona kaže, ja sam rekao sve što sam imao - rekao je Nerio.

- Prisetio sam se situacije pre šest meseci kada je ceo sto nazivao Situ majkom monstrumom, a ostali smo nemi na to Mića, Matora i ja. Istog sam stava kao i onda da je monstruozan postupak, dok su me svi napadali da treba da urnišemo Situ. Situacija se već promenila u radiju i polako Situ opravdavaju za sve zbog toga što je Nerio uradio. Sita je pokazala ko je i šta je, a pojedini nisu napadali Aneli za osam meseci - rekao je Ivan.

- Smradu jedan, u pakao ideš p*čko jedna. Je l' Luka p*der onda, je l' Gastoz p*der onda? - upitala je Aneli.

- Oni nisu znali. Drago mi je što ste spustili lotpu sa Aneli da opravdavate Situ, sram vas bilo pojedini. Svi ovi ovde su partnerima u svađama govorili sve i svašta, iznosili smo sav prljav veš. Zbog čega ja sad toliko da osuđujem Hanu? Kažu da se ne zna šta je gore za majku, da ti je sin p*der ili n*rkoman - rekao je Ivan.

- Sita jeste maltretirala i ja to znam, a homos*ksualac ne postaješ zbog toga već se rađaš. Sita je svakoga nazivala p*derom, a njen sin je sad sam priznao da je bio sa muškarcem. U redu nek bude da je prva dva dana bio razvaljen od alkohola, ali on je treći put otišao trezan. Mislim da je Hana ovo namerno uradila da im se osveti za one stvari koje su pričali za njenu majku - rekao je Alibaba.

- Ja i dalje tvrdim da Nerio nije p*der, to je bio eksperiment. Sita je rekla da je bolje da joj sin bude p*der nego da bude sa mnom, onda je i napolju rekla da bi pre prihvatila Uroša nego mene. Sve nek ide na njihovu dušu - rekla je Hana.

Autor: N.P.