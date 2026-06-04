Dočekao svojih pet minuta: Uroš razvezao jezik i urnisao Alibabu, a tek da čujete kakvu vređalicu je spremio za Maju! (VIDEO)

Presrećan!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću kako bi prokomentarisao izjavu Mevlide, Alibabine majke.

- Maja je pokazala da je deda Mrazica i za Novu Godinu je spavala sa Filipom. Mislim da ih je sve udarila slava u glavu, pogotovo Mevlidu. To je njima ostvarenje sna kao što je i Asminu ovo učešće ovde. Njihovi roditelji gledaju svoj produkt kako su ga vaspitali, sada shvataju kakav su neuspeh doživeli. Ovde smo svi komentarisali Groficu, ajde svi da malo komentarišemo Mustafu i Mevlidu. Asmin će se posle ovog rijaliti udati jer će se useliti kod Maje pošto on nema nekretninu, a Maja ih ima dve. Maja će biti mladoženja, mislim da ćete proslaviti useljenje mlade u stan. Svaka čast Majo što si rekla da ćeš ići kod Asmina na posao u kontenjer, to je baš i mesto gde trebaš da budeš. On je pokazao nepoštovanje prema svim bliskim ljudima, koju će pljuvati sledeće sezone - rekao je Uroš.

Autor: N.P.