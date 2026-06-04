Niko ne može da nas poremeti: Anđelo dušebrižnicima zapušio usta, niko ga neće odvojiti od Stanije! (VIDEO)

Mnogima zapušio usta!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Devojko, do kad ćeš se više blamirati? Jasno je da imaš ljubomoru prema Filipu - glasilo je pitanje.

- Gledaoci imaju pravo na svoje mišljenje, meni je bitno da meni veruje moj dečko. Ja sam trudna, imam sve u odnosu što trebam da imam i srećna sam - rekla je Anita.

- Mi ovde osetimo energiju i poglede drugačije od gledalaca, ali meni pitanje nije na mestu - rekao je Filip.

- Anita nije pokazala ljubomoru, ali jeste sujetu. Naravno da joj je krivo što je Filip drugačiji prema Aneli od toga što je bio prema njoj - rekao je Uroš.

Naredno pitanje bilo je za Staniju i Anđela Rankovića.

- Zašto dozvoljavate nebitnim likovima poput Mine, Viktora, Ivana i Boginje da se mešaju između vas? Vaše emocije su očigledne i mi vidimo to kad razgovarate - glasilo je pitanje.

- Mene niko ne može da poremeti ovde, a ni moje odnose. Nas dvoje smo krenuli sa flertom, ali smo sami doneli odluku da se družimo. Ko god je pokušavao, mene to ne remeti - rekao je Anđelo.

- Niko nije mogao da utiče na moj odnos sa Anđelom nego on sam. Mi nismo ni stigli do simpatija dok je on izjavio simpatije prema Boginji, a bilo mi je bitno da je čist. Mi smo sad drugari i tako će i ostati što se mene tiče - rekla je Stanija.

- Napolju se vidi svako foliranje, pa tako i ovo. Mi smo im dali priliku da se spoje, gledaoci su vam dali vetar u leđa i još vam duvaju u d*pe, a vi kad god ustanete kažete da je to druženje - rekao je Ivan.

- Ja se izvinjavam Staniji što se Anđelo i ja gledamo već pet meseci, evo baš ti se izvinjavam - rekla je Boginja.

- Lutko, nemoj meni te fore. Ja sam njega pitala: ''Da li si čist?'', a on je rekao: ''Jesam'' - rekla je Stanija.

- Ja se u ovaj odnos nisam mešala, nikome ništa nisam srušila i porušila - rekla je Mina.

- Ona je ta koja se ubacivala u našu priču, ja u njihovu nisam. Ja imam jasne argumente kako se ona ubacivala u naš odnos, a oni nemaju argumente kako sam se ja ubacivao u njihov. Pošto si pustila jezik, možda ću ja da pustim - rekao je Viktor.

- Ja sam jasna kao dan kada kažem da ne želim povezivanje s njim. Ja s ovim dečkom nemam komunikaciju - rekla je Stanija.

Autor: N.P.