Počeo da muca! Asmina zateklo pitanje o ljubomori na Aneli i Đukića, Maja odmah htela da ponizi Staniju, pa se pogubila: Ona ne postoji bez mene! (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pianje za Asmina Durdžića.

Što si stalno nervozan i odmah upaluiš vređalicu prema Aneli kad joj se približi neki muškarac?

- Ne vređam je, samo sam iskomentarisao odnos nje i Filipa. Ne kapiram pitanje - rekao je Asmin.

- Tako je, ljubomoran je. Setimo se šta je bilo sa Lukom i Janjušem. On je rekao da ko god mene zagrli nikad neće imati komunikaciju sa njim. Ja sam i danas to prokomentarisala. Samo ga Maja ovde koči. Ti ga kočiš jer bi se razotkrio u svojim nekim akcijama. Da nije Maja sad sa njim i te kako bi haos pravi, komentarisao i gazio mene i Filipa - rekla je Aneli.

- Jasna je njegova šifra, ne želi da njegova nijedna bivša bude sa nekim. Stanija je pričala da je pratio odnos Janjuša i nje. Luki je pretio samo jer je bio u odnosu sa Aneli. Istripovao je da posle njega ne mogu nikoga da imaju i da uspeju u životu. Njega iznervira kad vidi da su one nastavila - rekla je Teodora.

- Sutra i da se udam on će sa lažnih brojeva slati poruke, to je bolesnik. To je onaj bolesnik iza tastature - rekla je Aneli.

- On će kad izažđe napraviti 15 lažnih profila i da ga neko obaveštava non stop šta one rade. To će biti i sa Majom u budućnosti - rekla je Teodora.

Majo, kako kažeš da ti je on natovao Aneli i Staniju kad si se samo ti njima natovarila?

- Mene ništa ne može da iskompleksira . On je mene šest meseci osvajao - rekla je Maja.

- Maja je upravu kad kaže da je šest meseci osvajao, a sa mojim ulaskom je konačno uspeo da je osvoji - rekla je Maja.

- Ona se jeste natovarila generalno. Ovaj monstrum mene ne interesuje. Ona se nije petljala kad smo mi ratovali, već je podržavala mene. nas dve imamo svađu kad ona mene vređa i govori kome je on dete napravio. Ona se ubacila svojoj drugarici u priču - rekla je Aneli.

- Ona ne postoji bez mene i njega - rekla je Maja.

- Ona vas je stvorila - rekla je Stanija.

- Meni tvoja reakcija ne treba, za tebe je kontejner. On je rekao da si se ti prikačila na njegovu temu i da su Maja i Car dosadni. Ona jeste uništila priču njega i Stanije i ugasila ovaj četvorougao. Prekidala je zaustavljala priču za ostrvo, pokazala je da je nesigurna u sebe. Ti si glavna uhoda! - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić