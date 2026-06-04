Sujeta i kompleksi je izjedaju: Mina Vrbaški priznala da ne može da podnese što je ostavljena! (VIDEO)

Ko bi rekao?

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Minu Vrbaški.

- Šta tebi nije jasno posle događaja u nedelju? Kada misliš da skineš ružičaste naočare i sebi priznaš istinu? - glasilo je pitanje.

- Mene sujeta i kompleks pojede što mene neko hoće da ostavi. Šta se sve dešavalo u sezonama, pa partneri ustanu i stanu uz svoju devojku - rekla je Mina.

- Evo sve je sama rekla sada - rekao je Viktor.

- Zašto se desilo pušenje posle svega? - upitao je Milan.

- To je moj blam, ali meni nije jasno da neko samo nestane i kaže okej - rekla je Mina.

- Ja nisam odjednom nestao, gde si ti uz mene kad mene neko vređa - rekao je Viktor.

- U šta su se pretvorili ovi muškarci ovde? To si ti ako treba devojka da te brani, tebe ovde niko ne vređa - rekao je Dača.

- Ti budeš li tako nastavio, Luka će biti mačiji kašalj šta ćeš od mene dobiti - rekao je Viktor.

Autor: N.P.