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AUTO ŠKOLA 'POSLEDNJA ŠANSA' PONOVO RADI! Robot Toša započeo novi čas vožnje, Uroš na teškim mukama pokušava da savlada RASKRSNICU i pravila u saobraćaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urbebesno!

Robot Toša stigao je u Elitu, što je značilo da je vreme za još jedan čas vožnje. Marko Janjušević Janjuš i Uroš Stanić su krenuli sa njim prema tabli, kako bi čas bio održan.

Foto: TV Pink Printscreen

Na novom predavanju, reč je bilo o pravilima raskrsnice. Kako bi pre zapamtio gradivo, uključili su se i ostali učesnici, kako bi mu bilo lakše da savlada sve što je neophodno da nauči.

- Šta je raskrsnica? - upitao je Toša.

- Pa...kad se nešto raskrsnskava - odgovorio je Uroš, što je nasmejao sve oko njega.

- Uroše, ajde, nacrtaj raskrnicu - kazao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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