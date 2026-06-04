Pala maska: Asmin sa Nenom radio Staniji iza leđa?! Bio u ljubavi sa njom, a pakovao joj aferu sa Anelinim pokojnim dečkom! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Kak je 17 godina živela bez tebe u Americi, a ti kažeš da si sve plaćao? - glasilo je pitanje.

- Ne zanima me, nisam nikad pitao i nije me zanimalo - rekao je on.

- Maloumne babe mogu samo da poveruju kvazimodu iz Cazina. Ja postojim 20 godina ja javnoj sceni, u Americi sam 20 godina i o meni se sve zna. Ja sam se njemu previše otvorila prvih mesec dana naše veze, takva sam i na kraju sam zbog toga ispaštala. On je imao uvid u moje finansije. Ja sam njemu previše ispričala, a nakon njenog ulaska poverenje je bilo poljuljano i nije više imao uvod u to koliko zarađujem, kakve su mi takse i slao je samo 3000-4000 mesečno. Ja sam uvek vodila high life, pa čak i kad sam student bila - govorila je Stanija.

- Ako je Asmin lagao da ćete da se venčate na Bahamima što si to govorila u medijima i pravila pompu? ružno je da on govori da je davao pare, nije ga puškom terala, ali je ovo dosadilo Bogu i narodu jer sam od Stanije očekivao bum, a vidim samo njeno samouništenje. Maja loša drugarica, Asmin prevarant, pa dokle? Teško našim ušima - rekao je Stanić.

Naredno pitanje bilo je za Asmina.

- Dok si bio veren sa Stanijom pakovao si je sa podrškom, sramotio javno, prizno si u ponedeljak. Kako te nije sramota? - glasilo je pitanje.

- Ja sam napadao podršku, a ne pakovao - rekao je Asmin.

- On nema podršku, nego ima Nenu. Izašla je priča da smo Aneli i ja delile muškarca. Izašla je slika sa aerodroma, nije mi prijalo kad je izašlo jer je pokojnik i nemam veze sa tim krimi svetom. On je to pokušao da mi poturi. On je rekao da je vikao na Nenu jer je on rekao da je Nina to pustila. Ko je to mogao da pusti osim porodice dečka?

Autor: A. Nikolić