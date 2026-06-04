Oni su joj namestili aferu: Luka i Anita postali glavni savetnici Mine i Viktora, sve optužbe i prozivke pale u vodu! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujvoića. Njega je publika pitanja o savetima koje je dao Viktoru za odnos sa Minom Vrbaški.

- Viktor treba da se odvoji od nas, a Mina od Boignje i Dače. Svako će reći da ne treba da budu zajedno, ali Mina ga voli i ne može bez njega, ali je i on delima pokazao da je voli. Ja sam rekao da neću više da pričam na temu njih. Znam da smo mi uspeli tako što smo se odvojili od svih - govorio je Luka.

- Da, rekao je da treba da se sklonimo i da ja ne komentarišem moj odnos ni sa kim ovde. Naš odnos nije kako treba, svaka reč može da utiče na njega i mene - rekla je Mina.

- Ja ne smatram da njoj ovde ne želim dobro. Znamo zbog čega smo se odvojili. Ako neko smatra da joj drugi žele bolje, ne znam samo kako su to pokazali? Mina ako njima kaže da me ne komentarišu i ne vređaju, a to rade, onda oni pokazuju da nju ne poštuju. Mina je pričala da hoće da ide kući, a Dača je zarad rijalitija izvlači reakciju. Ja ne mogu da se odvojim od nje, ali se desi svađa pa se odvojimo. Ovde joj ja želim najbolje jer drugi stavljaju rijaliti ispred drugarice - pričao je Viktor.

- Najsumanutije je da Luka savetuje Viktora kako da sačuva vezu, a oni je namestili da srce. Luka savetuje Viktora ko su njihovi neprijatelji - dodala je Kačavenda.

- Znam da mi Viktor ovde želi najbolje - rekla je Mina.

- Nikad nisam prva prišla Mini nego ona Luki i izvinila se. Ja neću da gazim kad vidim da je devojka loše - dodala je Anita.

Autor: A. Nikolić