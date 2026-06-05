Imamo vajbić: Stanija i Terza ne skidaju osmeh s lica, pljušte peckalice na sve strane! (VIDEO)

Sofiji nije dobro!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević flertuju.

- Ja ne vidim ovde ništa aposlutno, Stanija priča sa mnom o Terzi - rekla je Sofija.

- Ona jeste lepa devojka, ali mi baš imamo drugarski odnos. Čak i Aneli kad je u Odabranima, mi se zezamo i širimo pozitivnu energiju - rekao je Terza.

- Sofija nema reakciju zato što je sigurna u mene i kad god budu neke peckalice, ja joj prenesemo. Ja u Odabranima nemam s kim da porazgovaram, da mi nije Terze ne znam šta bi bilo. Meni je simpatična njegova energija, ne želim nikakvo povezivanje sem drugarstva - rekla je Stanija.

- Ja sa ovim nemam ništa, podržavam njihovo druženje. Njih dvoje imaju vajb i energiju čak i dok sam ja bio tu - rekao je Anđelo.

- Sofija ima poverenja u tebe, a ona je izljubomorisla na Hanu jer misli da će Hana pre da ga smuva - rekao je Bora.

Autor: N.P.