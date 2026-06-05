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Nemam emociju prema njemu: Hana vrišti na sav glas zbog Terze, Dača i Sofija raskrinkali njene namere! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza pričaju o Hani Duvnjak.

- Nije Viktor poenta klipa već je poenta Hana. Ona je došla u garderober i počela da hvali Terzu kako je on divan ovakav i onakav, a onda odlazi kod Terze i prenosi mu da sam joj ja rekla da mi on služi samo za piće - rekla je Sofija.

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- Ja se sećam da sam hvalila Terzu, ja nemam nikakve emocije prema njemu. Ne sećam se da sam otišla da pljujem Sofiju - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam video ništa između njih, Hana nema nikakve emocije prema Terzi - rekao je Nerio.

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- Hana kaže: ''Ja ne osećam ništa prema Terzi, ja bih rekla'', kako ćeš reći ti ženo kad imaš muža i dete. Mislim da je aferu s transvestitom dogovorila s mamom da bi ostavila Neria za kraj, a sad je videla da su je za stolom prkeidali - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hana dolazi i pita Neria: ''Kako mi stoji ova haljina?'' - rekao je Dača.

- Užas - rekla je Aneli.

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- Ja moram da kažem da ne znam šta može da se očekuje od mog i Terzinog odnosa i to je to - rekla je Sofija.

Autor: N.P.

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