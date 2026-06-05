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Sofija i Asmin rade zajedno protiv Kačavende? Pušten šok klip, Milena burno reagovala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeto do samog kraja emisije!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić je najavila novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako Asmin Durdžić iznosi nove detalje o Mileni Kačavendni.

Prva je komentarisala Sofija Janićijević.

- To je greška. Ispada sad kao da deca nemaju gde da joj žive, a i voze dobra kola. Ja sam rekla da to nije tako i da nemam pojma ko je Dule - rekla je Sofija.

- On je rekao da je to neki njegov prijatelj kog poznaje i Mića. On je izmislio ime - dodao je Terza.

. Neka oni gledaju gde žive i borave, a moja deca imaju živog tatu i mamu i imaju sve. Neka se bave tipe da li je mama kupila ili je tata zavrnuo slavine. Neka mi se nap*še k*rca svi koji mrse m*da o tome-. Asmin može da mi p*ši k*rac sa svim njegovim izjavama i dokazima. Asmin mi je interesantniji nego Sofijina priča - govorila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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