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Mina Vrbaški arlauče iz petnih žila: Njenim poniženjima nema kraja, sad je zbog Viktora stvarno dotakla dno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasula se na komade!

Mina Vrbaški i Viktor žestoko su se svađali, a ona je jecala na sav glas jer on ni nakon vrelih akcija neće da stane uz nju i ozvaniči njihovu vezu.

- Ti mene ostavljaš posle svega - rekla je Mina.

- Šta si radila ovde sa ljudima? - besneo je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si me j*bao nakon svega toga, p*šila sam ti k*rac. Da li sam ja ovde p*šačica k*rca? Šta si mi napravio? - jecala je Mina.

- Prelazio sam ti 50 puta, šta ti je sad problem? Ja mogu da radim šta hoću, a ne radim ništa - dodao je on.

- Ja sam se u nedelju osetila kao najponiženija osoba jer ti nećeš da staneš uz mene da ne budem obična p*šačica k*rca - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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