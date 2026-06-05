Mina Vrbaški arlauče iz petnih žila: Njenim poniženjima nema kraja, sad je zbog Viktora stvarno dotakla dno! (VIDEO)

Rasula se na komade!
Mina Vrbaški i Viktor žestoko su se svađali, a ona je jecala na sav glas jer on ni nakon vrelih akcija neće da stane uz nju i ozvaniči njihovu vezu.
- Ti mene ostavljaš posle svega - rekla je Mina.
- Šta si radila ovde sa ljudima? - besneo je Viktor.
- Ti si me j*bao nakon svega toga, p*šila sam ti k*rac. Da li sam ja ovde p*šačica k*rca? Šta si mi napravio? - jecala je Mina.
- Prelazio sam ti 50 puta, šta ti je sad problem? Ja mogu da radim šta hoću, a ne radim ništa - dodao je on.
- Ja sam se u nedelju osetila kao najponiženija osoba jer ti nećeš da staneš uz mene da ne budem obična p*šačica k*rca - govorila je ona.
Autor: A. Nikolić