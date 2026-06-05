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VREME JE DA MASKE PADNU! Kreću nominacije Odabranih, ovo će biti zanimljivo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Biće veselo!

Kao i svakog petka, tako je i danas Veliki šef poslao pismo i to samo za Odabrane, pa ih je ovim putem obavestio da je vreme da počnu njihove nominacije.

- Odabrani, kao što znate petkom je na vama važan zadatak. Sada ćete nominovati jednu osobu kojoj želite da vidite leđa, koja po vašem mišljenju više ne zaslužuje da boravi u Eliti. Ne smete istu osobu nominovati više od dva puta zaredom, takođe nominovani ne može biti deo Odabranih, kao ni vođa, ni jedan od dva potrčka. Strogo je zabranjeno dogovaranje oko nominacija - pisalo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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