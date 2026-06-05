Videćemo se mi na sudu! Uroš ogorčen na Staniju, nazavo je najpogrdnijim imenima! (VIDEO)

Žestoko!

Prvi je danas u Odabranima nominovao Uroš Stanić, a on je ovog puta nominovao Staniju Dobrojević.

- Pošto je Asmin tu, Maja i Aneli isto ne mogu, nominovaću Staniju, koja me je nazivela duševnim bolesnikom. Ona je zlo koje se prosula ove sezone, samouništila se svojim ponašanjem. Učešćem ovde je dokazala da je sponzoruša, koju je Asmin kaparisao za 4.000 evra. Rekla je da je Aneli u pravu, pa je onda navela na sukob. Videćemo se nas dvoje na sudu. Ona propagira da želi da bude majka, a meni govori da nikad neću imati porodicu. Ona je iskomplekisarana nudilja, koja se nudi svim muškarcima - rekao je Uroš.

Autor: R.L.