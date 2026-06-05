Dane će ti dati sve što ti je MUŽ ODUZEO! Jakšićka nikad žešće podbola Kačavendu, Milena uzvratila još gore! (VIDEO)

Trese se Bela kuća.
Nakon što su svi videli klip kako Kačavenda negativno komentariše vezu Vanje i Janjuša, izbio je sukob između Milene i Jakšićke.
- Povela sam razgovor jer je prethodila svađa moja i Vanjina, ne radi se o tim zahvalnicama, nego komentarišem situacije. Komentarišem o njenom druženju sa mnom. Mislim da pričam sa 11 ljudi u kući, vi sa kojima ne razgovoram j*baću vam mamu do zadnjeg dana. Komentariše me ova što gleda kilu starijem čoveku, ona sa rascvetalom b*ljom, i ovaj homosapijens. Janjuševiću ću se javiti na poziv, ali zvaću ja njega. Nije pretnja... Ne radim ništa na pola 12, dođi ti ovamo ti što pereš patike u bazenu. Gospodine Anđelo izašao si iz ekonomskog i pereš patike. Samo rokajte, dovešćete me u prvih pet, moram da napustim ovo da ne bi ovoj k*rvi j*bala mater - rekla je Kačavenda.
- Ti si k*rva, pravario te muž, ništa ti nije ostavio. Žena je u ne znam kom svetu - rekla je Jakšićka.
- Možeš da mi p*šiš k*rac - rekla je Kačavenda.
- Nju boli što je Vanja sa Janjušem - rekla je Jakšićka.
- Ideš doma, vidimo se u Aranđelovcu ako imaš para da platiš - rekla je Kačavenda.
- Odbio je Janjuš, odbio je Terza, odbio je Miki Dudić, neće je niko, vreme isteklo, vreme ti prošlo, a jedino može Dane, pozdravlja ga ne bi li joj poslao nešto. Dane ima stan, ima auto, sve što ti je muž uzeo Dane će da ti da, isfrustrifana babo - rekla je Aleksandra Jakšić.
Autor: R.L.