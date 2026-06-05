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Dane će ti dati sve što ti je MUŽ ODUZEO! Jakšićka nikad žešće podbola Kačavendu, Milena uzvratila još gore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trese se Bela kuća.

Nakon što su svi videli klip kako Kačavenda negativno komentariše vezu Vanje i Janjuša, izbio je sukob između Milene i Jakšićke.

- Povela sam razgovor jer je prethodila svađa moja i Vanjina, ne radi se o tim zahvalnicama, nego komentarišem situacije. Komentarišem o njenom druženju sa mnom. Mislim da pričam sa 11 ljudi u kući, vi sa kojima ne razgovoram j*baću vam mamu do zadnjeg dana. Komentariše me ova što gleda kilu starijem čoveku, ona sa rascvetalom b*ljom, i ovaj homosapijens. Janjuševiću ću se javiti na poziv, ali zvaću ja njega. Nije pretnja... Ne radim ništa na pola 12, dođi ti ovamo ti što pereš patike u bazenu. Gospodine Anđelo izašao si iz ekonomskog i pereš patike. Samo rokajte, dovešćete me u prvih pet, moram da napustim ovo da ne bi ovoj k*rvi j*bala mater - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si k*rva, pravario te muž, ništa ti nije ostavio. Žena je u ne znam kom svetu - rekla je Jakšićka.

- Možeš da mi p*šiš k*rac - rekla je Kačavenda.

- Nju boli što je Vanja sa Janjušem - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ideš doma, vidimo se u Aranđelovcu ako imaš para da platiš - rekla je Kačavenda.

- Odbio je Janjuš, odbio je Terza, odbio je Miki Dudić, neće je niko, vreme isteklo, vreme ti prošlo, a jedino može Dane, pozdravlja ga ne bi li joj poslao nešto. Dane ima stan, ima auto, sve što ti je muž uzeo Dane će da ti da, isfrustrifana babo - rekla je Aleksandra Jakšić.

Autor: R.L.

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