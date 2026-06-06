Totalna pometnja za crnim stolom! Hana i Nerio na stubu osuda, sve se trese od optužbi i uvreda: Pokazali su sve najgore (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Asminu Durdžiću.

- Da li je Situ tako brzo stigla karma? Kako komentarišeš ovo sa Neriom i Hanom? - pitao je Darko.

- Jeste to je njena karma. Aneli je pravila mene p*derom da imam nešto sa advokatom. Danas je 21. vek normalno da je neko gej. Grofica je ponovo dokazala da nema srama. Nerio nije pokazao da ga je sramota to što je uradio. On se smeje, nejmu je to kul. Kao da se ponosi što je imao Fifi. Hana je jedan veliki lažov. Ne mogu da verujem koliko ta devojka može da laže. Nerio je vozio taksi u Dubrovniku, tu se svi znaju. On je Fifi vozio u taksiju, vozio ju je na posao i čuli su se. Nerio je otišao iz stana jer su se svađali oko njene prevare. On nije znao gde će i otišao je kod Fifi - rekao je Asmin.

- Ovaj Asmin bi bio super koemntator da stane na pola - dodao je Nerio.

- Zakuni se u svoje dete da te nije varala - rekao je Asmin.

- Nije me varala - rekao je Nerio.

- Koliko se Hana uplašila kad je videla koliko možeš da izneseš? - pitao je Darko Anastasiju.

- Sve sam rekla za crnim stolom. Ako treba ponoviću opet. Konzumirala je narkotike u tom kafiću gde je radila. To mi je rekao drug koji je često tamo dolazio. Rekao mi je za majku koja je zavisnik. Rekao mi je da imaju puno problema i da mu je žao Hane. Tvrdim da se dr*girala životom. Stiže joj čestitka da se ne brine što pričaju da se ona dro*irala, a ista ta osoba konzumira nar*otike. Nikada Hanu nisu gotivili i nisu mi dali da se družim sa njom - rekla je Anastasija.

- Šta je glavni uzrok problema Hane i Neria? - pitao je Darko Janjuša.

- Lako se prešlo preko toga i onda je došlo posle p+devet meseci da se priča o tome iz svađe. To tinja sve vreme i onda je eskaliralo jednim pijanstvom. Njihov odnos nije bio dobar. Ja nju ne gotivim. Ona je prouzrokovala da do ovoga dođe posle devet meseci. Vidim da su oboje loše, da je on u depresiji, smorio se. On je nju prevario sa nekom drugom ženom iskreno i da je on skrenuo pažnju tako što je rekao da je je*ao tran*estita, a ne bivšu. Ne verujem nikome. Ovde su mnogi za ludnicu tako da ja ne znam. On priča sa žarom i iskreno. Ko se još skida go u autu? Da li je on shvatio da je počelo da se priča o ovome i pokušava da ublaži situaciju. Oni su se posvađali samo jednom i baš je on nju u tom trenutku prevario. Imali su oni svađe i pre toga. Baš sumnajm da te je baš posle prve svađe prevario prvi dan - rekao je Janjuš.

- On i Hana se smeju. Od samog početka i oko njihovog odnosa mislim da ovo ima ozbiljnu težinu da se priča na televiziji. Još ona kaže da je u Dubrovniku noirmalno da muškarac muškarcu popuši. Ja mislim da oni nisu svesni da napolju imaju dete. Njih dvoje za ovih 7 meseci su pokazali sve najgore. Sita sve što je radila imala je pravo. Nešto ga je privuklo čim je on i trezan odlazio. Prikazano je kad je ulazio da ulazi da pokaže svoju ljubav. Oni ne mogu da se gledaju očima - rekao je Bebica.

- Ne znam više ni šta da mislim. Ona ovde nije želela dete. Ona nije rekla prevario si me nego je rekla nemoj da pričam s kim si me prevario. Mislim da mnogo toga lažu i da je Nerio štiti. Ako si ti pročitala sve poruke onda sve znaš. Hana mi je u ovom odnosu totalno neiskrena. Što je devet meseci ćutala? - rekao je Luka.

- Ovde je Nerio glavni krivac. Neriu niko ništa ovde ne kaže. Oni u tih osam godina nije bila borba nego drugi partneri. Sita nije kriva što je Nerio prevario ženu. Hana je posle devet meseci alkohola i svega našla mesec dana pred kraj ovo da kaže. Svakog utorka su pijani i svađaju se. Taktički je to uradila. Ne voli sebe i plaši se da ostavi Neria jer se plaši da li će je neko voleti - rekla je Anita.

Autor: Teodora Mladenović