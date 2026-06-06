Nisu štedeli reči na njih! Boginja surovo iznela sve o Aneli, pa Dačo izneo svoj sud o Đukiću: Pokazlaza je da je najveće zlo (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Zbog čega misliš da se Filip zaljubio u Aneli i da je ona ta koja je fejk i radi sve zarad rijalitija? - glasilo je pitanje.

- Ako njih dvadeset kažu da je Hana folirant, što ne kažu i da je Filip folirant. On je zaljubljen. Dokle ću ja da budem kriv ženi i muškarcu što ne mogu da se smuvaju. Imali su dva meseca da se smuvaju. Meni je Aneli svojevremeno rekla da se sprda. Moje mišljenje je da Aneli folira. Ova žena je zlo i činjenice to govore - rekao je Ivan.

- Mnogi misle da želiš Filipu da ubaciš crv sumnje jer tebe Filip nije gledao ni 5% kao što gleda Aneli - glasila je konotacija.

- Ja mislim da je Filip odlepio za njom. Ona je rekla da želi da ga navuče kao što je on zajebavao sve ovde devojke - rekla je Boginja.

- Lažeš kao pas, lažljivice - dodala je Aneli.

- Jako je iskompleksirana i ljubomorna. Danas je ušla u odabrane i rekla da sam joj opsovala majku. Ja sam njoj rekla da ona i njena sestra prave od Neria da je gej i da su blam. Ja njoj nisam uvredila majku da bi ona rekla da ja nemam osečaj za majke jer nemam majku. Pokazala je da je veliko zlo i nesrećna žena. Ušla je da blati Neria za pere. Pokazala je kakva je majka, da se kune i laže - rekla je Boginja.

- Ti si rekao da ti je vrlo jasno Filipovo ponašanje, da nema petlju da priđe devojci kad nije pijan - glasila je konotacija.

- Posle svoih muškaraca koje je promenila samo joj fali Filip. On je taj koji ističe svoje stavove, a ona ih gazi. Ona je blam pa je blam. On je jedan veliki folirant, manipulator. On je taj koji ne želi da uđe u vezu sa Aneli. Mislim da ga je Stanija iskompleksirala i da mu je udarila na kompleks. On ne može da se suoči sa Anelinim problemima. Znma da mora da ulazi u sukobe inače bi bio papak. Pokazao je da je cava - rekao je Dača.

- Šta se trenutno dešava između Filipa i Aneli? - pitao je Darko.

- Mislim da je Aneli folirant koji želi da se opere, pa je našla Filipa za to. Znala je ko je Filip i kakav je. Znala je kako ponižava devojke. Mislila je da će ispasti ne znam ni ja šta u narodu ako on nju prihvati. Ispala je budala. Odgovasra joj da cvili ovde za Filipom. Još jedan muškarac ju je izigrao. Mislim da je ovo samo njena taktika i igra - rekla je Anita.

Autor: Teodora Mladenović