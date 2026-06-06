SUKOB MIŠLJENJA: Učesnici podeljenog mišljenja povodom odnosa Hane i Neria! Sasuli lavinu komentara! (VIDEO)

Šok!

Učesnici ''Elite'', prokomentarisali su odnos Hane Duvnjak i Neria Ružanjija u emisiji ''Sa mesta splačina''.

- Ja ne znam šta bi imala Hana od toga da pred kraj rijalitija nešto iznese? Mene žena prevarila pred kraj rijalitija, ništa prosperirao od toga nisam. Nije ništa namerno Hana uradila, desilo se kako se desilo - kazao je Ivan.

- Ne može niko da im zamera jer se nije otkrilo sve odmah, niko sa vrata to odmah ne bi rekao, već se desilo kako se desilo. Da im odnos nije bio savršen u poslednje vreme, nije, to je činjenica. Sve sam lepo rekla - kazala je Matora.

Autor: S.Z.